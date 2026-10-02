Stefanny Dolores Soriano Hernández Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Ampliar RESICO, bajar el impuesto por repatriar capitales y limitar deducciones a empresas: lo que plantea el Paquete Económico 2027.

El Paquete Económico 2027 plantea ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), mantener un programa de regularización, reducir el impuesto por repatriar capitales y limitar deducciones a empresas con ingresos mayores a 50 millones de pesos. Son propuestas que el Congreso de la Unión aún debe aprobar para que entren en vigor en 2027.

Carlos Villarreal Antelo, contador público certificado y socio director de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Oficina Guadalajara, explicó a quiénes podrían afectar.

RESICO: una opción para formalizarse

El RESICO, vigente desde 2022, permite a personas físicas con actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año, pagar una tasa máxima de 2.5 por ciento sobre sus ingresos, sin calcular deducciones.

«Todas aquellas personas físicas, pequeños empresarios, microempresarios. sí deberían de estar aprovechando este régimen», recomendó el contador.

Su principal limitante es que no pueden entrar quienes sean socios o accionistas de una empresa, pues el régimen está pensado para negocios pequeños, sin gran estructura administrativa.

«Una persona que ya está invirtiendo en acciones de empresas, pues se entiende que ya trae su nivel tanto financiero como de infraestructura administrativa», detalló el socio de Deloitte.

Dentro del RESICO, el paquete propone subir el tope de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas, y de 35 a 50 millones para personas morales. La idea es que los negocios que han crecido puedan seguir en el régimen.

Regularización y repatriación de capitales

El programa de regularización de 2026 se repetiría en 2027. Podrán usarlo personas físicas y morales con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2025 que tengan adeudos fiscales, incluso si están en auditoría. El beneficio es la condonación de recargos y multas, pero el impuesto debe pagarse en una sola exhibición.

Además, quienes tengan dinero no declarado en el extranjero podrían traerlo a México pagando una tasa de 7.5 por ciento, sin deducciones, en lugar del 15 por ciento vigente.

«Básicamente el beneficio que tienes es que pagas un impuesto reducido, que es mucho menor a lo que hubieses tenido que pagar si esos ingresos se hubiesen declarado en su momento», explicó el contador.

Los recursos deberán ingresar durante 2027, destinarse a actividades productivas y permanecer invertidos al menos tres años. El contribuyente debe solicitar a la autoridad su ingreso al programa.

Empresas con más de 50 millones, las más afectadas

El cambio más polémico es un nuevo capítulo en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas morales con ingresos mayores a 50 millones de pesos. No aplicaría a empresas agropecuarias, maquiladoras, transportistas que operan mediante coordinados ni a las que tengan menos de cinco años en el RFC.

Si sus deducciones igualan o superan sus ingresos, sólo podrían deducir 96.67 por ciento; si son menores, 99 por ciento.

«Siempre vas a tener un pequeño margen de utilidad equivalente al 3.33 por ciento», precisó el especialista.

Además, las pérdidas fiscales de años anteriores sólo podrían aplicarse hasta por 50 por ciento de la utilidad de cada año, aunque el plazo para usarlas pasaría de 10 a 20 años. También bajaría de 30 a 20 por ciento de la utilidad ajustada el límite para deducir intereses, lo que pegaría más a empresas endeudadas.

¿Qué deben hacer las empresas?

Las pymes no se verían afectadas, pero las compañías que superan el umbral deben prepararse.

«Empezar a hacer escenarios de si hoy estas reglas estuvieran en vigor, qué efecto tendría en mis cálculos fiscales», aconsejó el socio de Deloitte.

Así podrán prever su flujo de efectivo y reservas para 2027. También conviene revisar estímulos como la deducción inmediata de inversiones en ciertos polos de desarrollo.

Un paquete recaudatorio

El Gobierno federal argumenta que estas medidas buscan combatir las facturas falsas, pero Deloitte advierte que afectarían a todas las empresas del umbral, aunque tengan sus deducciones en regla.

«No se están incrementando las tasas impositivas, (pero) se está aumentando la carga tributaria a través de la limitación de los derechos que tienen los contribuyentes hacia sus deducciones y hacia sus pérdidas fiscales», advirtió Villarreal Antelo.

El contador agregó que algunas empresas podrían pagar tasas efectivas mayores a 30 por ciento, lo que desincentivaría inversiones. Por ahora, todo sigue siendo una propuesta que podría cambiar en el Congreso.