En cuatro años de gobierno, la administración de Tere Jiménez ha impulsado más de mil 200 obras públicas que han dado una nueva dinámica de desarrollo y modernidad al Estado a través de vialidades, escuelas, salud, vivienda, parques e infraestructura hidráulica en la capital y otros municipios.

La rehabilitación de más de 22.5 kilómetros del Tercer Anillo con concreto hidráulico destaca entre las obras viales. Además, se amplió a cuatro carriles la avenida Héroe Inmortal. También comenzó la construcción del Cuarto Anillo o Libramiento Oriente, mientras avanzan los trabajos en los bulevares Luis Donaldo Colosio y San Marcos. Este último incorporará andadores, ciclovía, espacios deportivos y áreas verdes. En otros municipios destacan el puente y los retornos de Margaritas, Jesús María, así como obras carreteras en El Llano y Pabellón de Arteaga.

En educación se realizaron 600 obras, entre planteles nuevos, ampliaciones y rehabilitaciones. En salud se han realizado 66 intervenciones, como la remodelación y equipamiento del área de Urgencias del Hospital Tercer Milenio. También se han desarrollado 40 obras deportivas y creado o rehabilitado 66 parques, entre ellos el Parque Lineal Guadalupe Peralta y el Parque Jesús Terán.

La política de vivienda incluye desarrollos habitacionales en Cotorinas, El Riego y otros puntos de la entidad, además de 18 mil 900 apoyos para mejorar hogares. También se han entregado más de mil 900 escrituras y regularizado 8 mil 760 predios en nueve municipios.

En infraestructura hidráulica se han realizado 152 obras, entre pozos, líneas de conducción, redes de drenaje, plantas de tratamiento y colectores. Destacan la rehabilitación del colector sanitario del fraccionamiento Panamericano, en San Francisco de los Romo, y las obras de abastecimiento en comunidades de Asientos, El Llano y Jesús María.