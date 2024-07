CDMX.- Los Juegos Olímpicos 2024 están cerca y hay gran expectativa sobre los artistas internacionales que actuarán en la ceremonia de apertura. Se espera que alrededor de 20 estrellas de diversos países participen, y aunque la información es limitada, aquí te contamos lo que sabemos.

Confirmado está Marc Cerrone, un legendario productor y compositor francés, quien actuará en la inauguración el viernes 26 de julio. Conocido por su disco de 1977, «Supernature», Cerrone es una figura icónica de la música disco y la electrónica.

Se rumorea fuertemente que Dua Lipa podría acompañar a Cerrone en la ceremonia. Aunque no confirmado, medios como The Guardian y CBS sugieren que está en negociaciones. Dua Lipa ha sido una de las artistas más reproducidas recientemente, con éxitos como «Houdini» y «Training Season» de su álbum «Radical Optimism».

En cuanto a artistas franceses, Aya Nakamura, conocida por hits como «Djadja», ha sido centro de controversia política en Francia, pero es una de las artistas con mayores ventas del país. Céline Dion, aunque enfrenta desafíos de salud, podría hacer su regreso en los Jardines del Trocadero de París.

Lady Gaga, vista recientemente en París, también despierta especulaciones sobre su participación, posiblemente interpretando «La Vie en Rose» de Edith Piaf.

La ceremonia también podría incluir a figuras como Jin de BTS llevando la antorcha olímpica, y la actriz y cantante Salma Hayek, quien está vinculada a Francia a través de su esposo.

Rumores adicionales incluyen a Daft Punk y Justice, destacados en la electrónica francesa, aunque Daft Punk parece estar descartado para el evento. David Guetta, pese a su popularidad global, no ha sido considerado para la ceremonia según el director artístico Thomas Jolly, quien busca una dirección artística que no se base simplemente en la popularidad.

En resumen, los Juegos Olímpicos de París 2024 prometen una inauguración espectacular con la posible participación de figuras mundiales de la música, aunque muchos detalles aún están por confirmarse.