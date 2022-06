Al informar el acumulamiento en la última semana de medio centenar de nuevas quejas de procedimientos sancionadores relacionadas con la campaña electoral, el presidente consejero del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, recordó que ya transcurren los cuatro días para que cualquier partido haga sus impugnaciones al resultado computado de la elección a gobernadora de Aguascalientes.

Todavía hay que esperar que los resultados del cómputo final tengan validez y efectividad y para ello deben transcurrir los cuatro dias y que no haya un medio de impugnación; si se presenta alguno se tendrá que esperar a que el Tribunal Electoral Estatal o bien la Sala Superior, en su caso, emitan su fallo, y de este modo se tengan números definitivos, lo cual puede ser hasta un día antes de la toma de protesta del servidor público electo.

Cuando esto suceda, el IEE procederá a realizar un análisis del próximo ejercicio fiscal 2023 para ver qué sucederá con las prerrogativas de los partidos nacionales del PT y el PVEM, los cuales no pierden registro, aunque no alcanzaron el 3% de la votación, pero ya no tendrán financiamiento público estatal.

En el caso de Fuerza por México Aguascalientes, en su momento se analizará si pierde el registro en el estado, resumió el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral.

Asimismo, aseveró que el abstencionismo fue el gran ganador de la elección, con el 54% de la lista nominal electoral, motivo por el cual se tendrá que avanzar a una reflexión en todos los actores involucrados para comprender y contrarrestar el poco interés de los ciudadanos para acercarse a las casillas.

Además, dijo que los votos nulos superaron a algunos partidos políticos en contienda electoral.

En entrevista con El Heraldo, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, sostuvo que el sistema electoral deberá ser mejorado para alentar la participación ciudadana, con el ofrecimiento de candidaturas que conquisten la confianza del electorado, mejorando la calidad de la democracia en el estado de Aguascalientes.

Las 50 nuevas quejas se encuentran en proceso y están integrándose los expedientes para entregarlos al Tribunal Electoral Estatal de Aguascalientes, y estos asuntos refieren los días previos de la jornada electoral, es decir, a la campaña electoral.

Luis Fernando Landeros Ortíz.

Presidente del IEE Aguascalientes.

