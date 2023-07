Carolina Castro Padilla

Puro cuento, con este título deseo compartir con ustedes algunos cuentos cortos de mi autoría:

Nostalgia

La primera luz del sol descorre las cortinas del sueño en la cara de José Santos, quien siente su calor después de una noche demasiado larga. Un bostezo, un estirarse buscando dimensiones desconocidas, un parpadeo, corto, insistente y, nuevamente los ojos cerrados negándose a ver, ¿para qué si todo lo conoce, está dentro de él mismo y sale como un torrente después de sentir ese rayo de sol?

La voz de la mañana: los pájaros que en el naranjo cuentan sus sueños antes de partir; el gallo que en el corral reconoce sus dominios mientras la vaca muge ofreciendo sus repletas ubres; las campanas de la parroquia que llaman a misa esparciendo saludos blancos de palomas; las escobas de popote que rascan y rascan el patio y la calle levantando la tierra que ha de ser apaciguada con riegos juguetones…

El olor de la mañana: la tierra mojada, el viento henchido de naranjos y limoneros, el ocote recién encendido, las brasas en la cocina donde ya trajina Adela canturreando mientras pone el agua para el café. Sentir su olor oscuro y encender un cigarro son cosa hecha, así como dar el primer golpe con profundidad para sentir al tabaco llegar a lo más hondo del sentido y despertar plenamente a la voz del humo que va escribiendo sus secretos poco a poco en el aire, subiendo, adelgazándose y desapareciendo sin terminar nunca de decirlo todo y, por fin, dar el primer sorbo de café caliente, amargo, reconfortante, para echar a andar el cuerpo.

-¡Ah! Qué sabroso es amanecer con un cigarro y una taza de café caliente.

Una sacudida, un reacomodarse en el asiento de tercera, el rechinar monótono del tren, y los ojos de José Santos abiertos ya, mirando los paisajes agrestes que lo van acercando al Norte mientras su vacío de años se le va llenando de nostalgia.

Cabalgar no cuesta nada

Tu caballo blanco te espera como siempre, todo nervio y brío, en el mismo sitio. Llegas a él, lo acaricias. Su piel lustrosa te devuelve calideces que tus palmas retoman para tejer sueños. Lo montas a pelo, y abrazada a su cuello te dejas llevar a galope tendido por los campos verdeazules que desaparecen de tu vista claveteados a la tierra por cuatro golpes secos repetidos hasta el infinito, ése que frente a ti no alcanzas.

“¡Facunda!” Un grito que te llama, que te atrapa a mitad de tu carrera. Regresas con un “¡Ya voy!, que se ahoga en tu esperanza.

Miras a tu corcel blanco que reposa en la palma de tu mano, terminas de sacudirlo, y con cuidado lo colocas en su sitio: sobre el juguetero que sólo sabe de porcelanas.

Aquí por siempre

Cae la tarde reclinándose en el horizonte y asomando levemente su mirada clara entre los velos rojos que ha dejado tras de sí el sol, se adormece en el vaivén del mar que orla de espuma la arena compacta y fría.

Una risa aviva mis pasos, es ella contestando al romper de las olas. Ella que corre, brinca, desaparece entre el agua, vuelve a salir y ríe, ríe pulsando el arpa dormida de mis sueños. Voy hacia ella, nuestros ojos se encuentran y somos un mismo juego con el azul. Mis manos rozan sus cabellos que huyen entre las ondas acuosas. Cierro los ojos al escozor salobre. Tiendo los brazos y logro asir sus piernas. Siento la dureza joven de sus músculos, pero, quieren huir también, resbalan, se adelgazan y un frío extraño me sacude. Sin soltarla, grito para detenerla. Abro los ojos que se me llenan de noche. Nuevamente estoy aquí convulso, asido fuertemente con ambas manos a los barrotes de mi celda.

Para Tocar la Tambora

Siempre me ha gustado la música. Dicen que la traigo por dentro, que es cosa de herencia porque mi abuelo y mi papá son músicos. Ha de ser por eso que cuando oigo la tambora todito me retiembla por dentro, y luego, siento unas ganas de echármela al pecho y darle con fuerza, aunque pese. Me acuerdo cuando me preguntó don Pantaleón si sabía tocarla, y yo le dije que sí, aunque eran mentiras. Seguro me lo echó de ver pero se hizo el disimulado por la urgencia que tenían de tocar en las fiestas de octubre, y me aceptó. Ha de haber pensado que los borrachitos ni se iban a fijar. Entonces, sólo me iba por el puro sentimiento recordando los ojos de la Leonora, y me quedé en el grupo, aunque tuve que aprender lo que don Pantaleón me dijo y que todavía me repite cuando me entran las ansias: “Para tocar la tambora, no se necesita ciencia, más que un poco de paciencia y mucha manepolencia”, por eso practico todo lo que puedo moviendo las manos y los dedos, sintiendo la piel restirada. ¡Ay Leonora!

En mi casa están enojados, querían que algún día llegara a tocar en la Banda Municipal, como ellos. Dice mi abuelo que de nada me sirvió el nombre y Santa Cecilia me ha de haber abandonado por no tocar un instrumento más serio. Yo creo que si fuera así como él dice, sería porque todos me dicen Chilo, pero a mí no me importa nada, a mí me gusta tocar la tambora, y cada vez le cojo más sabor. Ya desde chamaco le hacía a la tocada, y cuando iba al corral me quedaba quieto, así como ahora, bien silencio, pero entonces era sólo para oír sonidos, para conocer las voces y distinguir cuándo hablaba el viento, cuándo la tórtola, los pollos o las palomas, y adivinar lo que me contestaban las piedras que tiraba sobre la barda, o la cubeta a la que le sacaba tonadas dándole con un palo cortito. Por eso me gusta tocar la tambora, aunque a muchos no. Dicen que es grande, pesada y muy cansado cargar con ella detrás de los clientes, y bueno, pues eso sí, pero no todos son como esos que salen de la cantina del Rey de Oros y que con miradas tiernas piden la misma canción toda la noche, como para no perder de a tiro lo que andan queriendo olvidar. Entonces, hasta parece que estamos practicando, y no como en casa de don Pantaleón que repasamos de corrido todas las que nos sabemos, y luego, él le dice a su hija que nos prepare limonada. ¡Ay Leonora, como para apagar los calores!

Aquí en el corral estoy practicando la paciencia, esperándola ni me muevo, aunque ya los animales de don Pantaleón me conocen y ni aprecio hacen que esté aquí sobre el rastrojo, ya se acostumbraron a mí y a ella. Todo está rete sosiego, nomás los grillos cantan. Dice don Tacho, el yerbero, que todos tenemos una música que nos mueve. Dice que es así como una voz que nos habla con sentimiento. Yo ya encontré la mía, la que me hace retemblar todo por dentro cuando mis manos la toca, ya con habilidad y conocimiento, y lo sé porque cuando mis dedos recorren su piel tensa, ella responde con su música y me envuelve. ¡Ay Leonora, Leonora, hasta que llegaste!