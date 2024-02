Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La noche en el Estadio 3 de Marzo se tiñó de colores vibrantes, ritmos contagiosos y un derroche de energía positiva, cortesía de Karol G.

A pesar de su triunfo el jueves en los Premios Lo Nuestro, donde se convirtió en la máxima ganadora con nueve galardones, Karol G demostró su lealtad con el público al no viajar a la ceremonia en Miami y enfocarse en ofrecer un espectáculo memorable en tierras tapatías.

Desde temprano, la cantante de 33 años llegó al recinto para afinar los detalles de su show. Vestida con un traje transparente cubierto de brillantes pedrerías, aretes grandes y el cabello lacio y rubio, Karol G subió al escenario a las 21:15 horas con una energía que irradiaba empoderamiento y positividad.

La velada comenzó con un cuento de hadas proyectado en las pantallas gigantes, protagonizado por una sirena llamada «Carolina». Este relato, lleno de colores y personajes como un oso, un caracol, un tigre, una serpiente y una banana, capturó la atención de los 27 mil asistentes. La narrativa culminó con la transformación de Karolina en «La Bichota», una figura que, según Karol G, simboliza empoderamiento y autoconfianza.

«¡Hey, Guadalajara! Yo solo digo que he estado atrás y he escuchado toda su energía. Tendremos dos noches acá y vamos a ver cuál es la más prendida», dijo la estrella de pop y reguetón, después de iniciar con la canción «TQG», una colaboración que lanzó con Shakira.

El repertorio del concierto de su tour «Mañana Será Bonito», homónimo de su disco lanzado en 2023, continuó con «Besties», «Mi Cama» y «El Barco». La multitud, mayormente conformada por adultos jóvenes, coreó cada palabra, mostrando la conexión especial que la cantante tiene con sus fans.

Cuando llegó el momento de «Tusa», el tema que la catapultó a la fama mundial en 2019, Carolina Giraldo Navarro, como se llama realmente, caminó sobre un corredor instalado entre la muchedumbre, en compañía de 13 bailarinas. La canción, por supuesto, desató la euforia de las y los asistentes.

A lo largo del set que duró casi tres horas, también sonaron más temas como «Qlona», «Bichota», «Mi Ex Tenía Razón» y «Oki Doki», la mayoría de ellos musicalizados por una banda conformada por puras mujeres.

Después de varios cambios de vestuario, entre los que destacó un top con un corazón con la bandera de México, y sorpresas de producción, Karol G cerró con «Amargura» y «Provenza».

Aunque dejó el escenario, la artista regresará hoy al mismo estadio para cumplir con su segunda fecha en Guadalajara. La gira «Mañana Será Bonito» continuará su recorrido por Latinoamérica hasta mayo.

ASÍ LO DIJO

«Mañana cumple su primer año el lanzamiento del disco ‘Mañana Será Bonito’, así que quiero a todo mundo mañana escuchando el álbum desde donde sea que estén»

Karol G, cantante.