Si está en tus planes sumar tu negocio al Buen Fin, sabrás que es un escenario de oportunidades para incrementar tus ganancias; se incrementa la demanda y acelera las transacciones en pocos días. Sin embargo, es importante recordarte lo siguiente:

Entre promociones, descuentos y precios especiales, casi siempre surge un detalle que muchas marcas pasan por alto, y no me refiero precisamente a la colocación del logotipo de este evento comercial en sus lonas o su publicidad, sino… ¡a la forma en que redactan sus ofertas!

En México contamos con un sistema numérico donde un punto puede interpretarse como un separador decimal, mientras que la coma separa los millares en determinados contextos. En la práctica comercial mexicana, no es lo mismo $1,000 que $1.000, y si no ves la diferencia ve por una lupa o hazle zoom, porque por un error de puntuación, el precio puede cambiar por completo.

FOTO: Tomada de Infobae.

Por sentido común sabemos que una televisión no cuesta once pesos, pero en caso de controversia, es la PROFECO quien interviene para proteger los derechos de los consumidores y determinar lo que corresponde conforme a la legislación aplicable.

Otro error común es la ausencia de términos y condiciones, un punto que muchas veces las marcas omiten porque “es muy obvio” la oferta o porque “no había espacio” para ingresarlo en la publicidad. Y aunque sabemos que esta convocatoria sólo se realiza el fin de semana previo al día del Aniversario de la Revolución Mexicana, indicarlos evita confusiones, reclamos y hasta una mala experiencia para la o el consumidor.

Y como siempre les digo: no basta con poner el emblema afuera de tu local. La gente sigue saliendo a la calle, pero tendrá más motivos para hacerlo si encuentra tu publicidad física y/o digital, y esto mismo aplica para quienes operan tiendas o ventas en línea, porque si tu público objetivo no te encuentra, no existes para ellos.

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