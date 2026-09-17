Puñetazo en plena calle termina ante la Fiscalía

Una riña entre vecinos terminó con un joven de 23 años detenido y otro hombre con una lesión en la nariz, en calles del fraccionamiento Lomas de San Jorge II.

Policías municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron el reporte de una pelea sobre la calle Arquitecto Ignacio Marquina. Al llegar encontraron a un hombre con sangrado y una lesión visible en la nariz.

El afectado, quien se negó a proporcionar sus datos, relató que momentos antes uno de sus vecinos presuntamente le había lanzado un golpe con el puño directamente al rostro. Además, señaló ante los uniformados al supuesto responsable, quien todavía se encontraba a pocos metros.

Ante el señalamiento, los agentes detuvieron a Juan “N”, de 23 años, por su probable participación en el delito de lesiones dolosas.

Los policías solicitaron una ambulancia para que el lesionado fuera valorado; sin embargo, el hombre rechazó recibir atención médica.

Juan “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica.