Ante cientos de ciudadanos reunidos en el Foro de las Estrellas, el presidente municipal Leo Montañez dejó abierta la puerta a una posible aspiración por la gubernatura de Aguascalientes, al afirmar que “el mayor reto es el que está por venir” y declararse “puesto para lo que sigue”.

Durante la presentación de su segundo informe de actividades, el alcalde sostuvo que no ha defraudado la confianza depositada en su administración y aseguró que Aguascalientes está preparado para dar el siguiente paso. Aunque no mencionó expresamente el cargo al que podría aspirar, sus palabras colocaron su futuro político como uno de los mensajes centrales del acto.

Bajo la premisa de que “Aguascalientes no se detiene”, Montañez expuso los resultados de su gobierno en seguridad, agua, infraestructura urbana, servicios públicos, medio ambiente y atención social, ante su familia y los asistentes.

Entre los principales avances, destacó la adquisición de cerca de 30 hectáreas de La Pona para consolidar este espacio como un pulmón verde de la ciudad, además de la puesta en operación de 20 nuevos pozos para fortalecer el suministro de agua. En materia hidráulica, informó que se realizaron más de 300 acciones de rehabilitación de alcantarillado en más de 200 colonias, con la renovación de más de 20 kilómetros de tubería.

En servicios públicos, el municipio incorporó mil 328 nuevos contenedores para la recolección de residuos y 46 camiones recolectores adicionales. A ello se sumó la quinta certificación consecutiva del Relleno Sanitario municipal, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para mejorar la movilidad y recuperar espacios públicos, la administración rehabilitó cerca de 100 calles con concreto hidráulico y asfalto. También construyó 17 parques, rehabilitó otros 18, edificó 16 canchas deportivas y adecuó 10 espacios para la actividad física.

En seguridad, Montañez reportó la incorporación de 381 nuevos policías de proximidad y 189 patrullas, con el propósito de ampliar la capacidad operativa y fortalecer la vigilancia en las calles.

El gobierno municipal también amplió la conectividad mediante internet gratuito en cerca de 300 espacios públicos, donde se registran alrededor de 1.6 millones de conexiones mensuales. En materia social, entregó 250 cuartos adicionales, 3 mil 456 calentadores solares, 240 cisternas y 198 apoyos médicos para mujeres.

El Hospital Veterinario Municipal, agregó, acumuló más de 14 mil atenciones como parte de las acciones de cuidado y bienestar animal emprendidas durante el periodo.

Al cerrar su informe, Leo Montañez afirmó que los resultados presentados acreditan el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía. Después vinculó el balance de su administración con la siguiente etapa política de Aguascalientes: “El mayor reto es el que está por venir”, expresó, antes de concluir: “Estoy puesto para lo que sigue”.