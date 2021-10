Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

PUEBLA, Puebla.- Tras difundirse que colaboradores y ex miembros de su gabinete usaron paraísos fiscales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer que sólo se haya exhibido a sus cercanos y recordó que Raúl Salinas usó ese tipo de sociedades para robar 100 millones de dólares.

No obstante, se pronunció por investigar a todos quienes aparecen en la lista de los Papeles de Pandora, incluidos el Secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis; el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el senador morenista Armando Guardiana y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett.

«Se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande, y hay de todo», indicó durante una gira en Puebla.

«Bueno, decirles a los jóvenes: desgraciadamente no es novedad, los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del País 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo».

En su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que estaba enterado que se publicaría dicha investigación, pues el titular de SCT le informó que estaba preocupado porque lo consultaron por un dinero que depositó en un fondo en el extranjero.

«Me vio el Secretario Arganis y me dijo: ‘estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron -o sea, que lo transaron, el fondo este- y no sólo a mí, sino a varios y va a salir este asunto, y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA, que nos pagaban con acciones», relató López Obrador.

«Y ya le pregunté: ¿Y cuánto es?, ¿de qué tamaño es el asunto? Dice: ‘tres millones’. Le dije: ¿de dólares? ‘no, de pesos’. Ah -le dije- pues no es mucho. ¿Y cuándo? ‘fue cuando terminé de ICA, 1998’. Por eso hay que esperar a que salga toda la información, en qué año se llevaron a cabo estas transferencias de fondos».