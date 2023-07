Un nuevo capítulo empezó esta semana cuando ElonMusk echó a volar el pajarito azul y le dio la bienvenida a la vigesimoquinta letra del alfabeto español… una «X» que invoca más a Charles Xavier o la agente Dana Scully, ambos personajes de ficción, que a una verdadera y formal transformación en la era digital de la comunicación.

Esta nueva identidad fue vista en la sede de la empresa en San Francisco en los primeros minutos en que se dio el cambio en internet, una «equis» que los pone como presa, un objetivo para plataformas como ‘Threads’ y ‘Mastodon’ que pueden «comerle el mercado» si ElonMusk no consigue la aceptación de las y los internautas por sus supuestos caprichos.

Y escribo «supuestos» porque un cambio siempre conlleva un intercambio o una transformación, la queja común de la gente puede concentrarse en que salieron de su zona de confort… ¿Era necesario un cambio en Twitter? Para Musk sí, la historia nos ha enseñado que quien no innova se queda atrás, y si usas dicha red social te habrás dado cuenta de que lo único que cambiaba en años recientes era la interfaz.

¿Qué pasará ahora? En primer lugar, habrá una transición en la gente para llamar «equis» o «/ks/» a Twitter, similar a lo que sigue ocurriendo con BBVA y Bancomer. Respecto a su funcionamiento, emulará las funciones de WeChat centradas «en audio, video, mensajería, pagos/banca, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades». De hecho, esta nueva visión contempla que esta plataforma sea vista como una «súper app» operada con inteligencia artificial, menos mal no se llamó Skynet.

¿Por qué repruebo este cambio? Como mercadólogo, tacho el diseño de la X por falta de creatividad, se nota que no estudiaron a su público y no entienden de branding, lo que caracterizaba a Twitter era su ave y están aprovechando sus antecedentes para construir un nuevo proyecto que igual estaría funcionando como independiente, es como si Facebook hubiera dejado de existir para transformarse en Instagram, ambos funcionan bien por separado a pesar de pertenecer a la misma empresa matriz.

Para Musk, tal vez la polémica sea su publicidad favorita, sus acciones han sido vistas de esa manera, y no fue la excepción cuando se reveló el nuevo nombre de Twitter el 23 de julio. De hecho, sospecho que le ganó la emoción porque los cambios de DNS tardan 48 horas o más en concretarse, y el dominio «X.com» aún no estaba conectado, poniendo en peligro a los usuarios ante un robo de datos por piratas automáticos.

Y si eso no fuera poco, parece que dicho empresario enfrentará problemas legales por el cambio del nombre, debido a que la letra «x» no se puede proteger por ser muy genérica, muchas marcas registradas la llevan, como es el caso de Microsoft con «Xbox». Por lo tanto, no me sorprendería un segundo cambio de nombre o el regreso de la palabra «twitter» en los próximos meses, sirve que se dan cuenta de que «tweets» es más amigable que «xeets».

