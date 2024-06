Las puertas de participación para las organizaciones empresariales en el Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de mantienen abiertas; aunque están sujetas a las restricciones estatutarias para su admisión, afirmó su dirigente Irma Patricia Muñoz de León.

De esta forma, no se puede dar acceso a organizaciones que simplemente expresen su interés y deseen incorporarse, sino que deben cubrir una serie de requisitos, que deben comprobarse de manera oficial.

El organismo cúpula considera como aspectos de ingreso de nuevas agrupaciones que estas cuenten con las formalidades de su registro como asociación, así como la acreditación de un número mínimo de miembros o empresas afiliadas, resaltó.

Muñoz de León advirtió que por esta razón el Consejo Coordinador se mantiene con una representatividad de los sectores, que no se mide en cantidad de socios adheridos, sino en que haya una validación de cada agrupación de profesionistas o giros de la actividad empresarial.

Cualquier petición de ingreso al Consejo Coordinador Empresarial no se determina por la decisión unilateral de quien encabeza el CCEA, sino que debe someterse a una validación y autorización por el pleno que conforman todos los organismos asociados, explicó.

Expuso la importancia de que los organismos empresariales trabajen de manera seria, donde el empresariado siempre debe poner el ejemplo de una integración formal.

Subrayó que los estatutos del CCEA tienen reglas claras en la forma en que se da la incorporación de nuevos organismos socios que tienen que respetarse, pues sería una contradicción que el empresariado exija el cumplimiento de la ley, y no respetara sus propios lineamientos, con el objetivo de tener mayor membresía.