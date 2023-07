Los precandidatos a la presidencia por parte de MORENA han estado en plena campaña desde hace muchos meses, mientras que la oposición apenas empezó el proceso de elección de un candidato. Han surgido algunos prospectos provenientes de las burocracias partidistas, pero son candidaturas que no parecen encantar a nadie. Ahora que los partidos de oposición ya se han puesto de acuerdo sobre el método para seleccionar a su candidato, es posible que elijan a uno que sea competitivo.

Frente a los insípidos prospectos de la oposición que se han postulado para la candidatura presidencial, ha surgido un gran entusiasmo por Xóchitl Gálvez. Este entusiasmo se incrementó desde que fue a tocar las puertas de Palacio Nacional y, ante la negativa de abrirlas, a pesar de existir un mandato judicial, se percibió que ella, con su persistencia y valentía, podría ser quien desaloje a MORENA de Palacio Nacional.

¿Tiene Xóchitl posibilidades de ganar la presidencia? Sí. Considerando que los precandidatos de MORENA no tienen el carisma ni el arrastre que tiene el presidente López Obrador, estos se podrían desdibujar en una campaña competida.

Los dos precandidatos de MORENA más destacados, Ebrard y Sheinbaum, ambos descendientes de inmigrantes, no son candidatos atractivos. Si no fuera por el empuje que recibe Sheinbaum desde Palacio Nacional, junto con los enormes recursos desviados de la Ciudad de México y, en el caso de Ebrard, por sus propios medios económicos, que no son escasos al parecer, tendrían pocas posibilidades de triunfar en la contienda presidencial por sí mismos.

En cuanto a las alternativas de la oposición, hay una larga fila de aspirantes, pero con escasas posibilidades. Del PRI no se perciben prospectos viables, y menos ahora con la implosión de su reducto más importante: el Estado de México. Entre ellos está De La Madrid, quien se aferra a un apellido que ya no significa mucho y que tampoco presenta un discurso que conecte con las masas.

Del PAN, que ha perdido su mística y su compromiso con sus principios, y es manejado de manera caciquil por una cúpula que sólo ve por sus intereses, surge un Santiago Creel que no conecta con el pueblo y debería entender que su oportunidad ya pasó hace tiempo.

El PAN podría proponer a un par de gobernadores que han hecho un buen papel, como Mauricio Kuri en Querétaro y Mauricio Vila en Yucatán. Sin embargo, este último ya se descartó y el otro no ha manifestado interés. Por su parte, ni el PRD ni Movimiento Ciudadano parecen tener posibilidades de tener un candidato competitivo. Ni hablar de los partidos satélites de MORENA que se manejan como negocio: el PVEM y el PT.

Por ello, la figura de Xóchitl Gálvez para encabezar a la oposición resulta muy atractiva. Especialmente porque no milita en ningún partido y sería una excelente candidata ciudadana. La actual senadora ha defendido las mejores causas desde el Senado, ha mantenido una valiente disputa contra el presidente y tiene carisma porque sabe comunicarse en el mismo lenguaje del pueblo, del cual proviene.

Xóchitl es una persona que surgió desde los niveles más humildes y desventajosos y, a base de gran esfuerzo, supo destacarse como universitaria, empresaria, funcionaria pública y política. En toda su trayectoria no hay actos de corrupción que se le atribuyan y ha mostrado una gran labor en favor de los más desfavorecidos, tanto desde el ámbito privado, con su propio dinero, como desde el público.

Xóchitl, ahora que ya aceptó participar en el proceso de selección del candidato de la oposición, puede ser una candidata presidencial multifacética: atractiva para los seguidores de MORENA, la clase media y los empresarios. Ojalá este proceso elija a Xóchitl como su candidata. México está esperanzado en que el próximo presidente sepa gobernar, no sea corrupto y tenga la intención de llevarnos a un desarrollo sostenido en lugar de retroceder al pasado, y esa podría ser Xóchitl Gálvez.