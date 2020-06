El Servicio de Administración Tributaria informa que la renovación de la e-firma para personas físicas, cuyo vencimiento no sea mayor a un año, se podrá realizar vía electrónica a través de la plataforma SAT ID y con esta nueva implementación se espera atender a 1.2 millones de contribuyentes.

Ante la emergencia sanitaria y en cumplimiento con la Jornada de Sana Distancia y Quédate En Casa, la administración de servicios al contribuyente recuerda que la e-firma es de gran utilidad para los contribuyentes ya que da acceso a los distintos servicios electrónicos y con su incorporación al SAT ID facilita la realización de los trámites fiscales de manera remota.

El SAT comenta que la herramienta SAT ID se lanzó en abril pasado para que las personas físicas que anteriormente realizaban la generación o renovación de su contraseña en una oficina desconcentrada, lo pudieran hacer desde un teléfono móvil o computadora personal para evitar conglomeraciones y hacerlo desde sus hogares.

A partir del lunes 22 de junio de 2020 se incorpora a SAT ID el proceso de renovación de la e-firma para personas físicas, si el vencimiento de la misma no excede de un año al momento de su trámite. Por ejemplo, si venció el 30 de junio de 2019, la persona física tiene hasta las 23:59 horas del 30 de junio de 2020 para realizar el trámite mediante SAT ID. Si la e-firma tiene más de un año vencida ya no se podrá realizar desde casa.

Si la e-firma está por vencer, las personas físicas pueden hacer hoy el proceso de renovación a través de CertiSAT Web:

https://www.sat.gob.mx/tramites/17029/renueva-el-certificado-de-tu-e.firma-(antes-firma-electronica)-con-certisat-web

Para renovarla a través de SAT ID se debe contar con los siguientes requisitos: Entrar a SAT ID y realizar el trámite para e-firma y que dicha solicitud haya sido aprobada, certificado digital (vencimiento no mayor a un año), llave privada del Certificado (vencimiento no mayor a un año), contraseña de la llave privada de los archivos anteriores y la dirección de correo electrónico propia.