Sin tiempo para descansar, es así como la Liga Mx y su Apertura 2022 van sucediendo a marchas forzadas con el tema del Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina. Apenas el martes los Rayos de Necaxa enfrentaron la jornada nueve del torneo y esta noche arrancan con la jornada diez al recibir a Chivas en el Estadio Victoria en punto de las 19:00 horas, en uno de los partidos más esperados por la afición.

Necaxa viene de un partido demandante físicamente ante el Puebla, ya que el encuentro fue de ida y vuelta, prácticamente los 90 minutos, el empate fue bueno considerando que parecía una derrota en tierras poblanas, pero los Rayos han dejado ir puntos que les ha costado bajar ya a la sexta casilla de la clasificación general con 13 unidades. Los de Jaime Lozano cuentan con las ausencias de Fabricio Formiliano, Edgar Méndez y Dieter Villalpando que están lesionados, algo que se ha visto reflejado sobre todo en el accionar ofensivo del equipo.

La buena noticia para Necaxa es que se enfrentan esta noche a uno de los dos equipos que todavía no conocen la victoria en el actual certamen, las aminoradas Chivas que no encuentran la forma de sacar los resultados, parecen un buen rival para seguir sumando unidades. La mala noticia, es que Chivas tiene dos cosas a su favor, el tiempo de descanso al no haber jugado a media semana y los antecedentes que ponen a Guadalajara como favorito por tener buenos resultados en el pasado reciente ante Necaxa.

Chivas seguramente saldrá con todo por el resultado al tener la urgencia de conseguir su primer triunfo de la temporada y eso puede abrir espacios en el contragolpe que Necaxa aproveche para causar daño. Con sólo 5 goles a favor en todo el torneo, Guadalajara es la peor ofensiva de la liga, Necaxa tiene que aprovechar esta situación para mantener en cero su arco y de ahí partir buscando el triunfo.

En cuanto antecedentes se refiere, los Rayos tienen sólo un triunfo en los últimos diez partidos ante Chivas, lo que prueba la hegemonía de los tapatíos que suman cinco encuentros seguidos sin conocer la derrota ante Necaxa, de esos cinco partidos cuatro han terminado con victoria de Chivas. Por el momento que viven ambas escuadras parecer ser el momento perfecto para que los Rayos se quiten de encima el dominio tapatío, pero la presión que tiene Chivas puede darles ese empujón que necesitan para sacar los tres puntos, todo se resolverá esta noche en un duelo que promete altas vibraciones.