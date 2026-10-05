Aguascalientes reforzará la promoción turística en los destinos conectados mediante nuevas rutas aéreas, con el objetivo de mantener los vuelos y aumentar el intercambio de visitantes, informó el secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López.

El funcionario destacó la conexión Aguascalientes-Puebla como parte de la estrategia para acercar los destinos del centro del país y generar oportunidades para agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios. La promoción será recíproca: representantes de Aguascalientes viajarán a las ciudades conectadas, mientras que delegaciones de esos destinos visitarán el estado.

Como parte de esta estrategia, autoridades y empresarios turísticos de Puebla realizaron una visita a Aguascalientes para conocer sus principales atractivos y establecer acuerdos comerciales. El programa contempla reuniones entre operadores de ambos estados, así como recorridos por San José de Gracia, Pabellón de Hidalgo, Calvillo, viñedos, el Museo José Guadalupe Posada, el Centro Histórico y el complejo Tres Centurias.

González López señaló que las nuevas conexiones fortalecerán el turismo nacional y ampliarán las alternativas más allá de los destinos tradicionales de sol y playa, mediante la promoción de ciudades coloniales, gastronomía, cultura, Pueblos Mágicos y tradiciones regionales.

La ruta con Puebla permite realizar el trayecto en aproximadamente una hora. Durante la presentación se reportaron tarifas desde 338 y 577 pesos por trayecto, antes de la Tarifa de Uso Aeroportuario, mientras que un viaje redondo podría costar alrededor de mil 600 pesos.

El titular de Sectur adelantó, además, que Aguascalientes se prepara para abrir en noviembre una conexión aérea con Monterrey, considerada estratégica por las posibilidades de enlace que ofrece hacia distintas ciudades de Norteamérica.

La estrategia busca que las nuevas rutas no se limiten a la conectividad aérea, sino que se traduzcan en paquetes, circuitos y productos turísticos comercializables entre los estados participantes.