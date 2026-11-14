Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Propiedad Industrial, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ya es un hecho que se castigará con prisión a quien utilice o imite la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial.

Esta reforma, que se conoce como «Ley antimemes», advierte que la pena será de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil Umas, a quien utilice la identidad gráfica institucional con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.

La Ley también incluye penas de dos a seis años de prisión, y multa de mil a cien mil Unidades de Medida y Actualización, a la persona que venda u ofrezca en venta, a escala comercial, a cualquier persona consumidora final en vías o en lugares públicos, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas la Ley.

En el capítulo de derechos de autor, el decreto advierte que se impondrá prisión de tres a siete años y de mil a diez mil días multa a quien venda u ofrezca en venta los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al editor, productor o grabador que produzca más ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos.

Por otra parte, también habrá penas de tres a siete años de presión a quien fabrique, modifique, introduzca al País, exporte, distribuya, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.