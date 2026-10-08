Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Hacienda ya publicó los lineamientos para inversión en proyectos de infraestructura estratégica, derivados de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB).

El objetivo de estos lineamientos es establecer las disposiciones administrativas, técnicas, financieras y operativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, estructuración, contratación, financiamiento, ejecución, supervisión, operación, conservación, mantenimiento, terminación y cierre de los proyectos.

Por ejemplo, los lineamientos establecen que todos los proyectos deberán contar con una matriz integral de riesgos que permita identificar, asignar, monitorear y mitigar riesgos técnicos, financieros, jurídicos, ambientales, sociales, operativos, presupuestarios y de ejecución, de acuerdo con lo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Hacienda determinó que estos lineamientos serán aplicables a las dependencias, entidades, vehículos de propósito específico, áreas requirentes, áreas técnicas, áreas contratantes, áreas jurídicas, áreas financieras, administradores del contrato, residentes de obra, supervisores, auditores técnicos y demás participantes que intervengan en cualquier etapa de los proyectos regulados por la LFIIEDB.

«Los proyectos regulados por la LFIIEDB constituyen mecanismos especializados para el desarrollo de infraestructura pública estratégica mediante esquemas de inversión pública, privada o mixta, que pueden involucrar actividades de diseño, construcción, equipamiento, financiamiento, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación, modernización, explotación, entre otras.

«Dichos proyectos podrán estructurarse mediante los vehículos financieros, esquemas y mecanismos de contraprestación, fuentes de pago futuras, certificados, constancias de avance u otros instrumentos previstos en la LFIIEDB, su Reglamento y los instrumentos jurídicos correspondientes», indicó la dependencia.

Hacienda abundó en que el objetivo de este instrumento es maximizar la rentabilidad de los recursos financieros públicos a fin de lograr el cumplimiento de las metas a que han sido destinados, de manera que se eviten sobrecostos y se garantice la publicidad de la información correspondiente a los proyectos en los términos que establece la LFIIEDB.

Hacienda considera que el hecho de que un contrato contemple pagos diferidos o compromisos que trasciendan un ejercicio fiscal no convierte los proyectos en deuda pública.