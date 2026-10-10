Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una nueva lista de 120 contribuyentes imputados por la emisión de comprobantes fiscales falsos y operaciones simuladas para que la población conozca quiénes están cometiendo estos delitos.

En la «lista negra» aparecen personas físicas y morales de todos los estados del País como Sonora, Sinaloa, Monterrey, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, entre otros, muestran los oficios publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre los implicados destacan Comercializadora Avovalle, Consultoría Contable y Asesoría Fiscal 3V, Construx Capital, Varlo Consultores Especializados en Gestión y Auditorías, Comercializadora de Insumos Maderas PVC, Construcción y Montajes Industriales Avisur, Consultoría Tecnológica y Servicios Jurídicos JML, Comité Veracruzano de Productores de Arroz, Distribuidora Rackon y Yong-Paris.

En la lista de personas físicas imputadas aparecen Aguilar Salinas Roberto, Barron Martínez German Alejandro, Camargo Trinidad Cruz, Gutiérrez Camarillo Rosendo Javier, Uriostegui Santamaria Flora, Hernández Luevano Luis Fernando, Herrera Moscosa Honorio, Iribe Rubio Mily Sahamara, Jimenez Quiñones Mónica Vanessa, Moroyoqui Pérez Maria Balvaneda, Nieto Morales Hamilton del Carmen, Uscanga Gallardo Tomas y Uriostegui Benitez Reyna, entre otros.

Las autoridades fiscales detectaron que todos estos contribuyentes y el resto de los señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura y capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

«Los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

«Es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones», dijo el SAT.