Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar, según dijo, el arresto de dos de sus colaboradores más cercanos.

En sus redes sociales mostró un extracto del fallo emitido por los magistrados, en el que se advierte una violación a la ley tras la realización y difusión del llamado «AMLO-Fest», que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2021, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Según el TEPJF, el mensaje de López Obrador fue transmitido por canales oficiales a todo el país, incluidos los de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas que habían iniciado sus procesos electorales.

Para cumplir con la sentencia, el Presidente publicó el fragmento en Twitter, acompañado de una fotografía donde se le ve trabajando en su despacho y de un mensaje en el que pide perdón, aunque no especifica a quién.

«El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago arrestan a Jesús y a la pobre de Jessi. Perdón», escribió.

De acuerdo con el mandatario, de no realizar la publicación, podría exponer a una sanción al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y a Martha Jessica Ramírez González, directora de Comunicación Digital de Presidencia.

El extracto de la sentencia publicado por el Presidente la noche del lunes establece que se determinó la existencia de infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por la organización, celebración y difusión del evento «Mensaje a la nación tres años de gobierno 2018 2021».

«Lo anterior porque el Presidente de la República emitió un discurso que se transmitió en las cuentas de redes sociales y página oficial de internet del Gobierno de México y del mismo Presidente, así como en distintas estaciones de radio televisión con cobertura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que a esa fecha ya habían iniciado sus procesos electorales», indica.

