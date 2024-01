Enrique Osorio Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- En una etapa de prueba y evaluación está el perro robot que el entonces Alcalde de Zapopan Juan José Frangie presumió a finales de octubre en sus redes sociales. Aún no dan detalles de adquisición y costos.

«Les presento al próximo integrante de la @PoliciaZapopan, un robot canino que nos ayudará a fortalecer el trabajo de las y los oficiales», tuiteó Frangie el 27 de octubre.

Sin embargo, aunque ya lo presentó como el próximo integrante de la Comisaría y fotografías del canino robot fueron difundidas como parte de un operativo el 31 de diciembre en el que aseguraron una maleta abandonada que tenía droga, la Policía del Municipio precisó que no ha sido adquirido aún.

La corporación analiza las cualidades, posibles habilidades y capacidades del dispositivo en su uso operativo como parte de un proyecto piloto en el que trabaja el C5 Zapopan.

Entre los usos que podrían darle está la detección de artefactos explosivos, con lo que buscarían disminuir el riesgo del personal operativo y de los perros del escuadrón policial canino.

Para ello, la Comisaría lo dotaría de cámaras, sensores y otras herramientas que también ayudarían, por ejemplo, para buscar personas desaparecidas.

Finalmente, la corporación detalló que el perro robot podría ser usado en actividades de proximidad social con niñas y niños, con la intención de fomentar la cercanía y la confianza con los policías.

Desde que se consultó al Ayuntamiento de Zapopan a mediados de diciembre sobre la compra y los costos, el Gobierno ha señalado que no tenían fecha para la adquisición del dispositivo exhibido en octubre.