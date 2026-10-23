Esta noche, los dos peores equipos del torneo actual de la Liga MX se verán las caras en el Estadio Victoria de Aguascalientes, por lo que será la prueba definitiva para los Rayos de Juan Reynoso, ya que una derrota o incluso un empate serían algo inaceptable para la afición aguascalentense.

El encuentro marcará el inicio de la jornada 14, pues comenzará a las 7:00 de la noche en territorio aguascalentense. Los Rayos llegan como penúltimos de la tabla, mientras que los Bravos de Juárez son los últimos de la clasificación, así que no sería un partido tan vistoso para el resto de los aficionados de la Liga MX.

Sin embargo, para Necaxa representa la gran oportunidad de romper esa mala racha de 11 partidos consecutivos sin poder ganar en la liga, pero una derrota o un empate sería lo peor si es que quieren saldar su cuenta con la afición, por lo que este partido representa un arma de doble filo.

Además de tener la ventaja de la localía, los Rayos tienen los números a su favor, pues en los últimos ocho encuentros entre ambos equipos, los Bravos no han podido vencer a Necaxa. Por si fuera poco, los de Juárez nunca han ganado en Aguascalientes, así que esta noche los Rayos buscan mantener esa constante.