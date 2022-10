RODRIGO AVALOS ARIZMENDI

En Aguascalientes acabamos de pasar una semana que será histórica con el pasar de los años: El choque de una pipa cargada con miles de litros de Diesel, algo así como 35 mil, contra un tren de carga, el jueves por la tarde. Esto en el crucero de un sitio cercano a lo que podría la zona centro de la ciudad, en una colonia netamente popular con cientos de viviendas de interés social. Este evento fue noticia nacional y lo sorprendente es que no hubo un sólo muerto, habiéndose salvado incluso el chofer de la pipa, lo cual es casi un milagro.

Este accidente fue el bautizo en materia de desagracias de la nueva gobernadora que accionó rápidamente y a las pocas horas del accidente ya estaba presente en el lugar para, junto con algunos de los integrantes de su gabinete, sopesar los daños y comenzar a apoyar primero a las personas y enseguida a la limpieza del lugar, así como a la reparación del cableado eléctrico y la llegada de pipas de agua para todos los servicios. Se vio una muy buena coordinación tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal. Y los ciudadanos de dicha zona de la ciudad se sintieron un tanto protegidos, pues incluso se consiguió que varios hoteles, de todas las categorías, ofrecieran habitaciones gratis para que las familias afectadas pasaran la noche. La negra noche. Al otro día muy temprano, antes de las siete de la mañana, la gobernadora y el alcalde volvieron al lugar de los hechos a verificar el avance de las labores de limpieza y reparación de daños en las diferentes instalaciones, tanto hidráulicas como eléctricas, que los empleados municipales, estatales y federales habían realizado durante toda la noche. Tere Jiménez mostró preocupación desde un principio y no dejó de estar pendiente todas las horas. Alguien que también estuvo muy pendiente de que la gente tuviera la atención pertinente fue el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, que demostró mucha experiencia en la organización de la logística, así como de la canalización de las personas que pudieran haber tenido alguna afectación en su salud. Galaviz Tristán estuvo muy atento a todos los detalles y se notó que la gobernadora se apoyó mucho en él para las directrices pertinentes. El resultado se tiene a la vista. Los daños al final de cuentas fueron sólo materiales. Esta primera prueba la pasaron las autoridades, con muy buena calificación, lo que genera confianza en la población hacia su gobierno, luego de haber sorteado bien esta tremenda prueba de fuego.

Y mientras en Aguascalientes el nuevo gobierno se está integrando con gente de reconocida capacidad profesional en los diferentes ámbitos, a nivel gobierno federal las cosas van de mal en peor, sobre todo lo que se refiere a las fuerzas armadas y lo que está sucediendo con la mala imagen que está derivando de las actuaciones del secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y aquí podemos decir que por una parte las fuerzas armadas tienen una buena reputación, son una de las instituciones con mayor credibilidad que hay en el país y aunque ha venido declinando marginalmente en los últimos meses, es una de las instituciones que está hasta arriba en términos comparativos. Sin embargo, tenemos la intuición de que sobre todo en las últimas semanas la reputación de los cuadros directivos de las fuerzas armadas, llámense los generales, el secretario de la Defensa, sobre todo, y el de la Marina, pero en general lo que podríamos llamar los cuadros dirigentes de las fuerzas armadas, están empezando a entrar en una percepción de conflicto de interés, de complacencia, de contubernio.

Creemos que el exceso de tareas y el exceso de dinero que el presidente les está dando y que las fuerzas armadas por una cuestión de disciplina militar y por un asunto de complacencia o de beneficio, han venido expandiendo sus labores y en esa medida empieza a aumentar la percepción de que algo no está funcionando bien. La percepción de que las cosas pueden salir mal. Y la situación que se vivió la semana pasada en el senado de la república fue la parte cúspide de todo este enfrentamiento que empieza a haber. Los mensajes de Lily Téllez y Germán Martínez acusando al secretario de la Defensa Nacional, que estaba ahí prácticamente nada más mirando porque no habló, en una suerte de desafío de no dar cuentas, empieza a generar una percepción negativa. Esto además se complica porque no vemos que las fuerzas armadas tengan una estrategia de comunicación social. Están callados; se arropan en las mañaneras del presidente; no dan la cara. Cuando el secretario de la Defensa ha salido a hablar ha sido un poco desafortunado, como hace mes y medio cuando salió a despotricar en contra de los que piensan diferente.

Es por eso que pensamos que la reputación histórica institucional que tienen las fuerzas armadas están en riesgo de empezarse a resquebrajar en la parte de la opinión pública. Y no es que digamos que el pueblo va a dejar de creer en sus soldados. No. pero si empieza a haber esa crisis nos parece que es una perdida para el país, porque las fuerzas armadas han sido siempre un activo institucional y creemos que empieza a haber una suerte de politización, un desgaste de su imagen y eso va a hacer un daño que va a seguir hasta después del sexenio de López Obrador.