La senadora electa por Morena en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, afirmó que las inversiones federales en materia de infraestructura hidráulica para el estado se realizarán de manera directa, sin intermediación de gobiernos locales, porque no se tiene confianza en el manejo de los recursos.

Anticipó que dará su respaldo a las reformas judiciales que impulsa Morena, así como a los proyectos propuestos por la presidenta electa Claudia Sheinbaum para otorgar apoyos a madres solteras y mejorar la salud.

“Nosotros planteamos dos proyectos importantes para Aguascalientes: el tren de pasajeros y el proyecto hídrico referente a la tecnificación del campo, limpieza de las cuencas y la prohibición del fracking y de concesiones de agua en zonas con estrés hídrico. Todo esto nos interesa en Aguascalientes”, señaló.

Subrayó la importancia de impulsar un proyecto de reutilización del agua que limite la extracción de agua de pozos a grandes profundidades, ya que ésta se encuentra en malas condiciones para su uso.

Ruvalcaba Gámez indicó que Claudia Sheinbaum cuenta con un proyecto específico en materia de agua para Aguascalientes, el cual apoyará desde el Senado, a pesar de que el Gobierno Estatal ya cuenta con otro proyecto.

“El otro proyecto tendrá que esperar o buscar su propia consecución, porque debemos tener la garantía de que no se desvíen recursos, y no tenemos esa confianza. Hemos visto el proyecto del parque fotovoltaico y es inmoral que se esté pagando un servicio que no se da”, afirmó.

Enfatizó que el proyecto de tecnificación del uso del agua agrícola en el estado se aplicará de manera directa a los beneficiarios, como ocurre con los programas federales de la Cuarta Transformación, sin intervención de autoridades estatales o municipales.