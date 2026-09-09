La construcción de un parador seguro para el transporte pesado en la zona sur de Aguascalientes se perfila como una solución al conflicto vial generado por la presencia de tractocamiones estacionados en los acotamientos de la Puerta de Acceso Sur, informó Roberto Díaz Ruiz, presidente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Tras las manifestaciones realizadas el pasado viernes por habitantes de Peñuelas y comunidades aledañas en el acceso al estado, el dirigente transportista señaló que la gobernadora Tere Jiménez autorizó el proyecto, el cual contempla una inversión inicial cercana a los 280 millones de pesos.

Explicó que la infraestructura ofrecerá un espacio adecuado para los operadores que actualmente se estacionan en los márgenes de las carreteras, situación que durante los últimos meses ha generado inconformidad entre los habitantes de Montoro, Cotorina, Peñuelas y otras comunidades de la zona.

Indicó que el proyecto se desarrollará en un predio de cuatro hectáreas aportado por el Gobierno del Estado. El proceso de construcción podría comenzar antes de que concluya este año, con el compromiso de que el parador entre en funcionamiento antes de que termine la actual administración estatal.

Detalló que las instalaciones contarán con amplias áreas de estacionamiento y descanso, además de servicios como talleres mecánicos, gasolinera, refaccionaria y restaurante.

Reconoció que las cuatro hectáreas disponibles podrían resultar insuficientes ante la cantidad de unidades de transporte pesado que circulan por Aguascalientes, por lo que el Gobierno del Estado busca obtener otro predio cercano para ampliar posteriormente las instalaciones.

Consideró que el parador permitirá reducir la presencia de unidades estacionadas en las carreteras y, al mismo tiempo, ofrecer mayor seguridad a los operadores que necesitan detenerse a descansar antes de continuar sus recorridos hacia otras entidades.