Benito Jiménez

Agencia Reforma

Veracruz, México.-La Secretaría de Marina planteó este domingo una evolución de su estrategia naval para ampliar su capacidad de vigilancia, anticiparse a amenazas y proyectar por mar, aire y tierra operaciones tanto de seguridad como de auxilio a la población.

Durante la conmemoración de los 205 años del nacimiento de la Armada de México, el Almirante Raymundo Morales, Secretario de Marina, sostuvo que la institución adoptó un esquema de «defensa en profundidad» que busca actuar antes, observar a mayor distancia y responder oportunamente frente a riesgos para la soberanía nacional.

«La defensa en profundidad permite actuar antes, observar más lejos, permanecer más tiempo y responder oportunamente frente a amenazas o actividades que puedan vulnerar la soberanía», explicó.

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y los secretario Ricardo Trevilla, de Defensa, y Omar García Harfuch, de Seguridad, Morales dokpque las capacidades militares utilizadas para vigilar los mares pueden convertirse también en herramientas para salvar vidas.

«Los mismos medios que permiten ampliar la vigilancia y proteger nuestros mares pueden convertirse, cuando las circunstancias lo exigen, en medios para salvar vidas», afirmó.

El Almirante destacó que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas, por lo que consideró que la capacidad naval adquiere sentido cuando puede utilizarse en favor de la población.

«Porque una aeronave, un buque, una embarcación, un helicóptero o un elemento naval adquiere su mayor sentido cuando llegan a donde otros no pueden, cuando llevan ayuda, rescatan, trasladan, protegen y acompañan», expresó.

Morales vinculó esta estrategia con el Plan Marina, que cumplió seis décadas, y con una operación multidominio que integra capacidades marítimas, aéreas y terrestres.

El mando explicó que aeronaves empleadas para ampliar la vigilancia pueden localizar comunidades incomunicadas; helicópteros pueden transportar alimentos, medicamentos y personal médico, mientras que los buques utilizados para patrullar pueden servir para evacuar personas o establecer puentes marítimos.

«Nuestro mayor poder está en el mar», sostuvo.

Un buque, abundó, puede convertirse en una plataforma desde la cual proyectar una fuerza hacia tierra y trasladar grandes volúmenes de maquinaria, agua, alimentos, medicamentos, equipo y personal hacia comunidades a las que ya no es posible llegar por tierra.

Según el Secretario, durante este año la Armada desplegó 820 elementos en brigadas de respuesta a emergencias para proporcionar ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela.

A bordo de tres buques, añadió, fueron transportadas más de 4 mil toneladas de alimentos, agua embotellada, plantas potabilizadoras e insumos médicos.

«Esa es la defensa en profundidad en su expresión más humana. Una emergencia de gran magnitud se atiende generando capacidades. La respuesta puede comenzar desde el mar, continuar por aire y proyectarse por tierra», sostuvo.

Morales destacó además que en 2026 la Aviación Naval cumplió 100 años; el Plan Marina, 60, y las Fuerzas Especiales de la Armada, 25, y aseguró que por encima de buques, aeronaves y equipamiento está el personal naval.

«Ahí está la verdadera fuerza de nuestra institución», dijo.

La exposición del Almirante tuvo minutos antes una demostración práctica frente a Sheinbaum.

Desde la zona naval de Veracruz, la Marina montó un escenario ficticio de desastre internacional en un país cuya «Ciudad Faro» había quedado incomunicada después del impacto de un fenómeno natural.

La institución desplegó los buques ARM Papaloapan y ARM Holbox, helicópteros, embarcaciones menores, unidades de búsqueda y rescate y personal especializado para simular la apertura de un puente marítimo de ayuda humanitaria.

Desde los helicópteros fueron insertados elementos de búsqueda técnica y binomios caninos, mientras las embarcaciones realizaron maniobras para recuperar apoyos lanzados desde el aire.

En tierra fueron desplegadas una cocineta móvil, una tortilladora y una planta potabilizadora, además de un centro de coordinación de incidentes.

Brigadistas navales instalaron también un puente improvisado con cuerdas para simular el traslado de personas lesionadas desde una zona aislada.

La exhibición combinó operaciones navales, aéreas y terrestres bajo el mismo concepto que minutos después Morales colocaría como eje de su discurso: ampliar el alcance de la Armada tanto para proteger el territorio como para responder ante emergencias.

«La Marina del futuro se construye todos los días», resumió la maestra de ceremonias al concluir el ejercicio.