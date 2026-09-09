Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal proyecta inversiones en infraestructura por 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030, informó Jorge Mendoza, director general de Banobras.

Al presentar el Paquete Económico 2027, detalló que más de la mitad de esos recursos estará destinada al sector energético, además de proyectos ferroviarios, carreteros, portuarios, de agua y salud.

«El plan de inversión de infraestructura para el desarrollo con bienestar contempla 5.7 billones de pesos entre el año 2026 y el año 2030. Más de la mitad está destinado a energía, pero también tenemos una inversión muy importante en trenes, carreteras, puertos, agua y salud», afirmó.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Mendoza dio a conocer que el programa contempla la construcción de más de 1.8 millones de viviendas.

El funcionario aseguró que ya existen proyectos ferroviarios y carreteros en construcción, obras de generación eléctrica adjudicadas y avances en nuevos polos de desarrollo.

«Esto significa algo muy concreto: más infraestructura, más inversión privada, más empleos y más desarrollo regional», sostuvo.

Mendoza dijo que el Gobierno busca utilizar la inversión pública como detonante de actividad económica y atraer recursos privados.

Estimó que, para 2027, aún cuando se estima un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, la ejecución de los proyectos previstos podría permitir un crecimiento superior al proyectado.