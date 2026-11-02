Un automovilista identificado como Jesús “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, luego de protagonizar un aparatoso accidente vial que dejó a un acompañante sin vida y a los ocupantes de otro vehículo lesionados.

El percance ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de octubre, en el cruce de las avenidas Aguascalientes Oriente y Alameda, a la altura del fraccionamiento Fidel Velázquez.

De acuerdo con las investigaciones, Jesús “N” conducía su vehículo de sur a norte sobre avenida Aguascalientes y, al bajar del puente elevado, perdió el control del volante, brincó el camellón central y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

La unidad continuó su trayectoria hasta impactarse de frente contra otro automóvil que circulaba en dirección contraria.

Tras el fuerte choque, un acompañante del presunto responsable fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida, mientras que los ocupantes del segundo vehículo resultaron lesionados.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso.

Sin embargo, podrá enfrentar el procedimiento en libertad, sujeto a diversas medidas cautelares, entre ellas acudir a firmar cada 15 días, depositar una garantía económica, no salir del país sin autorización judicial y abstenerse temporalmente de conducir vehículos en los términos fijados por el juez.