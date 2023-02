Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras activistas ciudadanos aplaudieron la propuesta del ex Presidente Felipe Calderón de reconstruir a la Oposición y dar cabida a ciudadanos para el 2024, líderes de Morena los cuestionaron.

Grupo REFORMA publicó ayer el planteamiento del ex Presidente Calderón en el sentido de que lo único que puede provocar una «resurrección» de la Oposición es la participación organizada de la ciudadanía.

«Desde su escondite en el extranjero Felipe Calderón, el usurpador que tiene las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero del pueblo, el cómplice de García Luna, llama a «reconstruir la oposición» (…) Que cinismo carajo», cuestionó el promotor de Morena, Epigmenio Ibarra.

«Buena contribución al debate de Felipe Calderón. No basta con que la Oposición se una, debe abrirse y renovarse con la irrupción ciudadana. Esta discusión es apremiante, nos va la democracia y las libertades en ello: reconstruir la Oposición para salvar a México», dijo Fernando Belaunzarán, integrante de la Alianza Va por México.

Claudio X. González, Ana Lucía Medina y otros dirigentes de las organizaciones convocantes de la marcha del próximo 26 de febrero en defensa del voto libre y la democracia replicaron algunos de los argumentos del ex Presidente.

Los dirigentes partidistas de PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro «Alito» Morena; y PRD, Jesús Zambrano callaron.