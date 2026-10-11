Un hombre identificado como Simón “N” fue vinculado a proceso luego de que presuntamente ingresó sin autorización a una vivienda del fraccionamiento La Fuente, donde habría provocado un incendio que dejó daños materiales superiores a los 780 mil pesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, alrededor de las 09:45 horas, cuando el señalado habría entrado al domicilio sin permiso de sus habitantes, con quienes no tenía ninguna relación.

Una vez dentro, presuntamente utilizó un encendedor para prenderle fuego a un sillón que se encontraba en una de las habitaciones, lo que desató un incendio en esa parte de la vivienda.

Los moradores, al darse cuenta de lo ocurrido, solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Policías acudieron al lugar y, con autorización del propietario, ingresaron al inmueble, donde encontraron al sospechoso en el patio.

Simón “N” fue detenido en ese sitio y, durante una revisión, los uniformados le aseguraron un encendedor que llevaba en el bolsillo del pantalón.

Posteriormente, un peritaje del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica estableció que los daños ocasionados al inmueble superaban los 780 mil pesos.

El caso llegó ante una jueza de Control, quien declaró legal la detención y resolvió vincularlo a proceso por los delitos de allanamiento de morada y daño en las cosas doloso.

Sin embargo, el imputado enfrentará el procedimiento en libertad, sujeto a presentación periódica, prohibición de salir de Aguascalientes y restricciones para acercarse a las víctimas y al domicilio afectado.

La autoridad judicial concedió dos meses para concluir la investigación complementaria.