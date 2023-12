Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que faltan pocos días para el despegue de la nueva Mexicana de Aviación, que de acuerdo con el Ejecutivo se tiene planeado para el 26 de diciembre, su página ha sufrido modificaciones en los últimos días lo que genera confusión entre los consumidores, afirmaron especialistas.

En el sitio https://www.mexicana.gob.mx/ se pueden leer algunas leyendas como «¡Ops!, módulo o sistema fuera de servicio», «Estamos trabajando en mejoras de la plataforma, favor de intentarlo más tarde», «Página o sistema en mantenimiento».

Incluso, entre las modificaciones, se ha dejado ver una imagen que confirma el vuelo inaugural de la aerolínea el próximo martes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

Además, se puede encontrar la página https://mexicanavuela.com.mx/, que es un «sitio espejo» del oficial, en la que los usuarios pueden realizar la cotización de boletos y continuar con el proceso de compra; y la cual parece ser operada por Transportes Aéreo Regionales (TAR), bajo la razón social de Link Conexión Aérea, según se indica.

En ese sentido, Carlos Torres, especialista del sector aéreo, comentó que una cosa es que la aerolínea haga su vuelo inaugural, y otra muy distinta a que el próximo martes inicie operaciones como se ha comentado.

«Un vuelo inaugural siempre lleva pasajeros, en ese sentido puede ser con algunos invitados, porque como tal los usuarios no han podido adquirir boletos», resaltó.

El experto agregó que de acuerdo con la información que se ha plasmado en el «sitio espejo» de la aerolínea, todo indicaría que de arrancar operaciones sería con una o dos aeronaves modelo Embraer ERJ-145 con capacidad para 50 pasajeros de TAR.

Lo anterior, dijo, debido a que la aerolínea del Estado mexicano aún carece del Certificado de Operador Aéreo (AOC), que certifica que tiene la capacidad para operar, mismo que TAR sí cuenta.

Torres indicó que de iniciar con dichas aeronaves la aerolínea tendría un arranque simbólico porque son unidades que pueden dar servicio, pero tendrán que estar ajustados con la demanda que vayan a tener para el mapa de rutas.

«El hecho de que la aerolínea cuente con dos páginas genera confusión, lo anterior porque si quieren comerciar boletos no lo pueden hacer en el sitio oficial, por no tener el AOC y entonces el usuario tendría que adquirir su boleto en la «página espejo», destacó.

Juan Antonio José, también especialista aéreo, indicó que el cómo comercializa la aerolínea los boletos no debe de preocupar tanto, sino cómo pretende operar.

«El reto que tiene la autoridad aeronáutica, que la operadora llámese TAR o la nueva aerolínea, estén en condiciones de dar un servicio regular de pasajeros que sea seguro» explicó.

Señaló que ese tema está en duda, dadas las «prisas» o «posibles presiones» a las que se está sometiendo a la autoridad por parte del Gobierno.

«Nada bueno puede salir de algo que se hace con prisa. Y eso puede ser desde problemas menores de calidad, hasta problemas mayores de seguridad», puntualizó.