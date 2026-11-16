Una maniobra de adelantamiento que terminó en un choque sobre una carretera de Asientos llevó a José Braulio “N” ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daño en las cosas culposo.

El accidente ocurrió el 10 de septiembre de 2023, cuando el imputado circulaba por la carretera estatal número 30, en territorio del municipio de Asientos, Aguascalientes.

De acuerdo con la investigación, José Braulio habría intentado rebasar a otro vehículo, pero durante la maniobra invadió el carril contrario y terminó impactándose contra la unidad de la víctima, a la que ocasionó diversos daños materiales.

La persona afectada presentó una denuncia para exigir la reparación de los daños. Sin embargo, las partes no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que el caso continuó por la vía penal hasta llegar ante un juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra José Braulio, aunque su responsabilidad todavía deberá determinarse conforme avance el procedimiento.

Como medida cautelar, el juez ordenó que el imputado se presente cada dos meses ante el juzgado. Además, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.