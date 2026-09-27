Empresas de Aguascalientes que brindaban servicios de proveeduría a la planta Compas comenzaron a explorar oportunidades de negocio en otros estados del Bajío, principalmente Querétaro y Guanajuato, con el propósito de encontrar nuevos clientes y mantener sus operaciones tras el cierre de la armadora.

Erika Muñoz Vidrio, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Aguascalientes, explicó que se han impulsado acercamientos regionales para generar alternativas de vinculación entre proveedores locales y compañías con requerimientos similares.

Destacó que la operación de Compas permitió fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de diversas empresas aguascalentenses, por lo que ahora se busca aprovechar esa experiencia y el ecosistema industrial desarrollado para evitar el cierre de negocios afectados por la pérdida de contratos.

La dirigente empresarial señaló que la incertidumbre comercial y los elevados costos han llevado a algunas armadoras a mantener cautela respecto a nuevas inversiones y reinversiones. Incluso, indicó, algunas líneas de producción han sido trasladadas temporalmente a plantas ubicadas en Estados Unidos mientras se estabiliza el panorama.

Muñoz Vidrio añadió que en México se han reforzado estrategias en materia de seguridad, aunque consideró que todavía existen aspectos por atender para fortalecer la confianza de los inversionistas.

Asimismo, sostuvo que las constantes revisiones y negociaciones relacionadas con el T-MEC generan incertidumbre para las empresas extranjeras y pueden frenar inversiones de largo plazo. Subrayó que permanecer dentro de la alianza comercial de Norteamérica resulta fundamental para conservar la competitividad y atraer nuevos proyectos al país.