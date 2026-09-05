Protocolo Alba: buscan a María Lucero Paredes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes activó el Protocolo Alba para solicitar apoyo en la localización de María Lucero Paredes Medina, de 38 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la mujer fue vista por última vez en la ciudad de Aguascalientes. Hasta el momento no se tienen noticias sobre su ubicación y las autoridades consideran que su integridad se encuentra en riesgo, ante la posibilidad de que pudiera ser víctima de algún delito.

María Lucero mide aproximadamente 1.65 metros, pesa cerca de 75 kilogramos y es de complexión robusta y tez blanca. Tiene ojos grandes de color verde, nariz afilada, boca mediana y cabello castaño.

Como seña particular presenta una cicatriz en alguna de sus cejas, aunque no se precisa en cuál. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul.

La Fiscalía pidió a quienes cuenten con información que permita dar con su paradero comunicarse al teléfono 449 911 34 55.