Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

Nueva York, Estados Unidos:

Simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena realizan una protesta a las afueras de las oficinas del periódico The New York Times, en Manhattan, Nueva York, luego de la publicación del reportaje sobre presuntos financiamientos del narcotráfico a allegados del Mandatario federal.

«Esto de mentir realmente mata, porque empiezan a mentir y empiezan a invadir, y es cuando vienen muchas fatalidades en países como en el Medio Oriente. Y también ha pasado aquí en Latinoamérica, como en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia», acusa un morenista con altavoz que es flanqueado por algunas decenas de personas con pancartas y banderas de México, apostadas afuera de la puerta principal del diario neoyorkino.

«Así que tenemos que decir: No más lies (mentiras), New York Lies, New York Lies, New York Lies», comienzan a gritar a todos tras el discurso del hombre.

En uno de los carteles que sujeta una manifestante se acusa al periódico estadounidense de ser «muy famoso», pero no comunicar la verdad siempre.

«New York Tomes, ¿cuánto dinero estás recibiendo para calumniar al Presidente AMLO?», dice otro cartel.

En un discurso aparte, otro manifestante acusó a la candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, de reunirse con el consejo editorial del Times días antes de la publicación del reportaje.

«No es casualidad que Xóchitl Gálvez venga y se junte con el consejo editorial del New York Times y días después salga este segundo artículo. Su campaña se enfoca en los problemas de seguridad, los cuales sólo crecieron durante las presidencias del PAN y el PRI», afirma.

The New York Times realizó su publicación el pasado 22 de febrero; sin embargo, el Presidente López Obrador se adelantó a exhibir el cuestionario que intentó realizarle Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del Times para México, durante su conferencia matutina.

El Presidente expuso el número telefónico de la periodista Kitroeff, lo que derivó en toda una polémica en materia de protección de datos personales.