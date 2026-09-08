Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Médicos y residentes del Hospital General de México, vestidos de negro, protestaron ayer por las malas condiciones laborales, alimentos contaminados, falta de medicamentos y hasta por las chinches en sus dormitorios.

Bajo el lema «Nuestra salud también importa», y con gritos de «¡Derechos humanos, comida sin gusanos!», la protesta, definida por los profesionales de salud como pacífica, involucró a las áreas médicas de neurología, nefrología, imagenología y oncología.

Los inconformes aseguraron que no paralizaron la atención en el área de urgencias y pacientes críticos.

El 31 de agosto pasado se detectó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre personal médico y se asoció al consumo de alimentos en el comedor subrogado del hospital, por lo que fue cerrado al día siguiente.

Más de 130 médicos presentaron síntomas como dolor abdominal, diarrea, vómito y febrícula, y de ellos 41 requirieron hospitalización. Ayer 23 personas seguían hospitalizadas.

Los médicos bloquearon la avenida Cuauhtémoc. «Salmonella no! Comedor seguro sí», «¡Sin residentes no hay hospital!», «Y quién cuida de los que cuidamos!», decían sus pancartas.

«El pueblo-conscientea poya al residente», corearon justo frente al hospital, donde el grueso de los residentes continuó laborando aunque bajo protesta.

Por la tarde, autoridades del Hospital ofrecieron una mesa de diálogo para atender sus reclamos.