Jacqueline Ponce Leon Agencia Reforma

CDMX. – Panteón Rococó enfrentó problemas con las visas de algunos integrantes para viajar a Estados Unidos y grabar su primer Tiny Desk Concert, disponible en el canal de YouTube de NPR Music como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Dr. Shenka, vocalista de la banda, explicó que el grupo venía de un periodo sin giras en Estados Unidos y no todos contaban con visas vigentes. Aunque consideraron retrasar la presentación, optaron por seguir adelante debido a la alta demanda para participar en esta plataforma internacional.

Entre quienes no pudieron asistir estuvo el percusionista Marco Huerta, “Tanis”. Para enriquecer los arreglos con elementos de jazz y funk, se sumaron Armando “Pinaca” Espinosa en los timbales, así como Hércules Martínez Pineda y Hugo Moreno en las trompetas.

También participaron Darío Espinosa, Francisco Barajas y Felipe Bustamante, mientras el grupo asumió la presentación como una oportunidad para representar su trayectoria musical.

Durante la presentación, la banda aprovechó el escaparate para difundir mensajes sociales y políticos. Dr. Shenka portó un jersey del equipo Palestino de Chile en apoyo a una Palestina libre y dedicó “1993…” a las personas desaparecidas en México, además de pedir “paz y resistencia en el mundo”.

Los demás integrantes también expresaron posturas mediante sus playeras. Missael Oseguera llevó la frase “hasta encontrarles”; Leonel “Monel” Rosales, “ningún ser humano es ilegal”; y Rodrigo “Don Gorri” Bonilla, el lema “Make fascists afraid again”.

Shenka explicó que estos mensajes representan una forma de posicionamiento y de expresar públicamente la filosofía de la banda.

El mini concierto fue lanzado el 1 de octubre y ya supera los dos millones de visualizaciones.