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Agencia Reforma

PARÍS, Francia.-Bajo una fuerte vigilancia policial, miles de personas en distintas ciudades de Europa se movilizaron ayer contra el encarecimiento de la vida, en unas protestas antigubernamentales que se han avivado desde hace semanas.

Las autoridades desplegaron amplios dispositivos de seguridad en Francia, Italia y Bélgica para contener nuevas protestas sociales y evitar que se repitieran los disturbios registrados la semana pasada.

En Francia, donde el Gobierno desplegó a 70 mil policías y gendarmes, la marcha principal en la capital comenzó pacíficamente, pero los disturbios estallaron hacia el final del recorrido, cuando manifestantes enmascarados lanzaron objetos y fuegos artificiales contra la Policía.

De acuerdo con las autoridades, unas mil personas fueron detenidas durante las manifestaciones en el país, en las que se estima participaron entre 400 mil y 800 mil personas.

En Italia, el dispositivo contrastó con el tamaño de las marchas- que fueron pequeñas y pacíficas- en las que unas 3 mil personas marcharon en Milán y otras tantas en Roma, entre helicópteros, soldados y un camión hidrante.

La Policía detuvo a nueve personas y retuvo temporalmente a otras 371, incluidos 110 menores, en ocho ciudades.

En Bruselas, la Policía usó gas lacrimógeno y gas pimienta contra manifestantes que exigían más fondos para educación y denunciaban la violencia policial.