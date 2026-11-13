La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) inició una queja de oficio y abrió una investigación para esclarecer posibles abusos cometidos por elementos de Seguridad Pública durante la manifestación de vecinos del fraccionamiento Solidaridad III, la noche del miércoles. Los habitantes bloquearon la circulación en el cruce de las avenidas Siglo XXI y Mariano Hidalgo para exigir el restablecimiento del suministro de agua potable.

Personal del organismo estuvo presente durante el desarrollo de la movilización y actualmente se encuentra integrando el expediente correspondiente para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos durante la intervención de los elementos de Seguridad Pública. De acuerdo con la información proporcionada por la CDHEA, la queja se inició de oficio, por lo que ya se realizan las diligencias necesarias para documentar los acontecimientos y revisar la actuación de las corporaciones policiales durante el operativo para contener la protesta.

La movilización fue protagonizada por habitantes de Solidaridad III, quienes denunciaron que llevan aproximadamente un mes sin recibir agua potable en sus viviendas. Ante la falta de respuesta a su problemática, los vecinos decidieron cerrar la circulación sobre la avenida Siglo XXI, medida que provocó la intervención de la policía. Durante las acciones para controlar la manifestación, se denunciaron presuntos abusos por parte de los uniformados.

La CDHEA señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si la actuación de los elementos policiales se apegó a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.