Natalia Vitela Paredes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre que desplegó una pancarta en medio del evento de la Presidenta Sheinbaum en el Zócalo para exigir justicia por el asesinato de su hijo fue sacado segundos después del evento.

Al mismo tiempo que Clara Brugada, Jefa de Gobierno capitalina, iniciaba el evento con motivo del Segundo Informe presidencial, el manifestante decidió desplegar su pancarta.

«Presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En manos de quién están nuestros hijos? Rosa Icela no cumple su orden de atender mi caso. Llevo 20 años exigiendo justicia por el homicidio intencional de mi niño Ismael Mondragón Molina», decía la pancarta.

«Exijo justicia y que no sigan pisoteando la memoria de mi hijo, el cual fue masacrado dolosamente dentro de un hospital infantil».