Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron su quinta manifestación en Aguascalientes para exigir mejores salarios, insumos médicos y condiciones laborales dignas. La movilización comenzó a las 8:00 horas frente a las instalaciones de la Sección XXI del SNTIMSS, donde bloquearon la avenida José María Chávez, en el sentido de circulación de sur a norte, durante tres horas.

Posteriormente, el secretario general de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Luis Marcos Robledo Delgado, salió al encuentro de los manifestantes, a quienes reiteró su disposición a mantener abiertas las vías de diálogo y atender las demandas que correspondan al ámbito local.

El dirigente señaló que la representación sindical ha recopilado las peticiones de los trabajadores y que algunas ya fueron planteadas ante las instancias correspondientes. Asimismo, propuso que los propios manifestantes participen como observadores en las mesas de seguimiento, para que conozcan los avances y puedan verificar el cumplimiento de los compromisos.

Los manifestantes, sin embargo, insistieron en que requieren un respaldo más firme de sus representantes sindicales para obtener una respuesta efectiva del Gobierno Federal. Más tarde, los inconformes marcharon por la avenida José María Chávez y bloquearon la circulación en el cruce con la avenida López Mateos.

Después fueron convocados a una reunión en Palacio de Gobierno con el subsecretario de Gobierno del Estado, Manuel Cortina Reynoso, quien ofreció gestionar sus demandas ante las autoridades federales y facilitar nuevas reuniones para dar seguimiento a sus peticiones.

Durante el encuentro, el funcionario pidió a los trabajadores actuar con mesura y procurar que sus manifestaciones afecten lo menos posible a la población, mediante acciones acordes con las condiciones de Aguascalientes.

Al término de la reunión, los trabajadores regresaron al exterior de las instalaciones de la Sección XXI del SNTIMSS, donde acordaron mantener el plantón mediante la instalación de casas de campaña.