Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno los funcionarios públicos no derrochan en escoltas, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, tiene 18 militares asignados a su protección personal y la de sus hijas María Fernanda y Ximena.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por el grupo de hackers Guacamaya, el equipo de seguridad del funcionario y su familia está integrado por cuatro capitanes, seis tenientes, un subteniente, cinco sargentos y dos cabos.

Los militares, entre los que hay dos mujeres, pertenecen al Segundo Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar y ocho de ellos tienen como función ser choferes.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el último director de Pemex, Carlos Treviño, tenía una escolta del Estado Mayor Presidencial conformada por siete elementos: tres tenientes y cuatro cabos, dos de los cuales eran choferes.

Los documentos de la Sedena señalan que la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien era la encargada de implementar la política de austeridad del Gobierno federal, tenía a su disposición una escolta integrada por 11 elementos.

Conforme un reporte elaborado por el Segundo Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar, la ex funcionaria pidió que se extendiera el servicio luego de que se anunciara su salida el 21 de junio de 2021 debido a que en los días subsecuentes haría la entrega de la dependencia.

«En esta fecha la C. Dra. Sandoval comunicó al referido Capitán que el nuevo Secretario entrará en funciones hasta el 1 de julio de 2021, por lo cual solicita que el servicio de protección continúe hasta el 30 de junio, ya que en ese lapso hará la entrega de los cargos», refiere la tarjeta.

La escolta de Sandoval estaba conformada por un capitán, siete oficiales y tres elementos de tropa.

REFORMA publicó el 2 de septiembre de 2020 cómo Sandoval contradecía la política de austeridad impulsada por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador al arribar a Palacio Nacional rodeada de escoltas.