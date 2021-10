Martha Martínez, Francisco Ortíz y Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las protestas y violencia en la refinería de Dos Bocas tienen su origen en el monopolio de un sindicato que extorsiona y consiente abusos laborales, denunció la diputada de Morena Susana Prieto quien acusó a la Secretaría de Energía, Rocío Nahle de solapar esa situación.

Ayer estalló la violencia luego de que grupos inconformes intentaron ingresar a las instalaciones en construcción de la refinería; un fuerte operativo de seguridad donde participó la Marina junto con policías estatales repelió la protesta.

Fueron disparados cartuchos de gases lacrimógenos y balas de goma.

De manera inusual, la Marina tomó protagonismo en el operativo y asumió el control de las instalaciones de la refinería luego de ser desalojados los trabajadores.

Los disidentes acusaron que fueron baleados con armas de fuego e incluso uno de los suyos murió tras ser herido en la refriega.

Los elementos policiacos fueron apoyados por la Marina y desalojaron a unos 2 mil trabajadores para tomar el control de las instalaciones.

Al menos quince inconformes resultaron heridos. «Tengo la foto de un trabajador muerto», reveló Susana Prieto. «Deben aclarar las autoridades», insistió.

La abogada laboral y electa diputada por Morena consideró que se malinforma al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los abusos que padecen los trabajadores de ICA Flour, bajo el control de Ricardo Hernández Daza, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

«Señor Presidente, le están mintiendo sobre la situación en Dos Bocas: ustedes tienen una mesa de seguridad que depende de la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, es necesario que se lleva a cabo una investigación profunda para respetar los derechos de los trabajadores», reclamó la legisladora.

Respecto a la violencia y la represión a los disidentes, Nahle aseguró que se trataba de un «grupito» de 10 o 12 personas están detrás de paro y advirtió no permitirán que ese «grupito» afecte la obra de Dos Bocas.

«Es mentira, cuando hacen el dobleteo, que le llaman, de turno, pues pagan el dobleteo, pero son 10 personas que están con esto, y que no vamos a permitir que haya un desorden», sentenció.

La diputada Prieto dijo que hoy promoverá un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se solicite a Rocío Nahle informar sobre la existencia de ese monopolio y para que se pida a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe donde conste que ICA entrega recibos de pago con la retención de cuotas sindicales.

«Las grandes centrales obreras del País que se niegan a transparentar las carretonadas de billetes que roban a los trabajadores», acusó la morenista.

Aseguró que los trabajadores han denunciado que el sindicato les exige pagos semanales de 100, 200 o 500 pesos, dependiendo el puesto que desempeñen.

Desde el pasado martes, carpinteros, mecánicos, andamieros y obreros iniciaron un paro al acusar que Ricardo Hernández Daza, líder del sindicato CTM en Tabasco, exige «moches» para dejarlos laborar, así como también que no les pagan lo justo por su labor ordinaria ni por sus horas extras.

«Ayer nos negaron el acceso a los que no tienen credencial de la ICA, llevamos 7 meses laborando y no nos han entregado nuestra credencial. Al no entregar credencial, la gente empezó a alborotarse, los que estamos en paro somos muchos, mucha gente viene de otros lados y no les importa ganar una miseria, que es lo que nos pagan», narró a REFORMA uno de los empleados que ayer fueron desalojados.