Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Ejército mexicano mantiene un despliegue de mil 346 elementos para proteger 75 empacadoras de limón, siete industrias procesadoras y dos tianguis limoneros en Michoacán, ante las amenazas de extorsión y violencia de organizaciones criminales.

Al presentar en la mañanera de Palacio Nacional un balance de seguridad a un año del arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la vigilancia se realiza mediante la Operación Citrícola, implementada en seis municipios de la región productora de limón.

«La operación citrícola se lleva a cabo en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica y Aguililla», explicó el General.

De acuerdo con la exposición del Secretario, la estrategia incluye protección a 75 empacadoras, siete establecimientos industriales dedicados al procesamiento de derivados del limón y dos tianguis limoneros, ubicados en Apatzingán y Múgica.

«Son 75 empacadoras de limón, siete industrias procesadoras derivadas de limón, así como a dos tianguis limoneros, uno en Apatzingán y uno en Múgica, con mil 346 elementos y diversos medios tecnológicos», detalló Trevilla.

Indicó que el dispositivo forma parte de las seis operaciones que Defensa mantiene en Michoacán para proteger actividades económicas, combatir organizaciones criminales y reforzar la vigilancia en caminos y poblaciones.

Entre ellas también se encuentra la Operación Erandi, dirigida al sector aguacatero, mediante el despliegue de mil 257 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Según la lámina presentada por Defensa, Erandi comenzó el 6 de agosto de 2026 y comprende la vigilancia de 17 empacadoras de aguacate, inspectores agrícolas y poblaciones de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.

«Esta se implementó a partir del 6 de agosto del presente año, con el fin de atender la problemática de extorsión al sector aguacatero en Michoacán», señaló el Secretario.

El mando militar informó que la operación también contempla un centro de fusión de inteligencia en Uruapan y vigilancia en seis puestos de inspección, ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista, Aguililla y Jiquilpan.