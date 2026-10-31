Aunque el Juzgado Quinto de lo Familiar está especializado en la atención de casos de violencia contra las mujeres, debe analizar y resolver las solicitudes de órdenes de protección presentadas por hombres y personas adultas mayores, sin rechazarlas por no encuadrar en dicha legislación, determinó un juez federal.

El Juzgado Segundo de Distrito concedió un amparo a un hombre de 82 años, al considerar que limitar las facultades del juzgado bajo ese argumento vulnera los derechos a la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia.

El adulto mayor solicitó protección contra su hija y su yerno, a quienes señaló por presuntos actos de violencia psicológica y patrimonial, amenazas e intimidaciones. Sin embargo, la jueza rechazó la petición al considerar que los hechos no correspondían a los supuestos previstos en la legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El juicio fue promovido por Sergio Delfino Vargas, presidente del Consejo de Abogados, quien sostuvo que los hombres también deben tener acceso a órdenes de protección ante situaciones de violencia familiar.

El juez federal José Guadalupe Arias Ortega determinó que la negativa se sustentó en una interpretación restrictiva de las atribuciones del juzgado, pues la autoridad omitió analizar las disposiciones que reconocen el derecho de las personas adultas mayores a recibir protección.

Uno de los puntos centrales fue el acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del 27 de junio de 2016, mediante el cual se especializó al Juzgado Quinto de lo Familiar en la emisión de órdenes de protección no vinculadas con un expediente judicial, así como en la cancelación, ratificación o modificación de medidas urgentes.

La sentencia también analizó el acuerdo general OAJ 05/EXT/2026, emitido por el Órgano de Administración Judicial y publicado el 15 de junio de 2026, mediante el cual se habilitó a jueces auxiliares del Juzgado Quinto de lo Familiar para emitir órdenes de protección durante los fines de semana, con fundamento en la legislación de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El juez federal precisó que esta disposición regulaba una habilitación específica para esos días, pero no restringía las atribuciones generales del juzgado ni establecía que las órdenes de protección fueran exclusivas para las mujeres.