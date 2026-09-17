El Estado de Aguascalientes prevé la prolongación de las precipitaciones pluviales hasta el mes de febrero, en combinación con el descenso de temperaturas provocado por los primeros frentes fríos de la temporada, informó el coordinador de Protección Civil en la entidad, Eduardo Muñoz de León.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el ingreso de masas de aire helado por el norte del país ya genera efectos en regiones elevadas de estados vecinos, como Zacatecas, por lo que se anticipa para la entidad un invierno caracterizado por ambiente frío, rachas de viento y lluvias intermitentes. Ante este panorama, la dependencia estatal alista recomendaciones dirigidas a la población para prevenir padecimientos de las vías respiratorias.

Como parte de los protocolos invernales, las autoridades mantendrán coordinación con los gobiernos municipales para atender a la población en situación de vulnerabilidad.

El registro más reciente de la dependencia -con corte a cinco meses- contabiliza 54 personas en situación de calle distribuidas en el territorio estatal, de las cuales 38 se concentran en Aguascalientes capital, siete en Pabellón de Arteaga, cuatro en San Francisco de los Romo, tres en Rincón de Romos y dos en Jesús María.

Asimismo, Muñoz de León detalló que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el DIF Estatal y la Coordinación Municipal de Protección Civil, se mantiene un operativo semanal para la atención y revisión de este grupo poblacional.

Mediante estas brigadas se invita a las personas a acudir a los albergues habilitados en los municipios y se verifica su identidad, lo que ha permitido, en casos puntuales, localizar y reintegrar a ciudadanos con sus núcleos familiares.