La Coordinación Municipal de Protección Civil recibió una nueva motobomba de ataque rápido, con una inversión cercana a 4 millones de pesos, para reforzar la atención de incendios y emergencias en Aguascalientes, informó el presidente municipal, Leo Montañez, durante la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil.

Como parte de la jornada, el Ayuntamiento también entregó uniformes al personal operativo y anunció la próxima incorporación de nuevas unidades, entre ellas una motobomba equipada con escalera periférica de brazo extendido, con lo que se ampliará la capacidad de respuesta de la corporación ante emergencias.

En coordinación con autoridades estatales, se realizó además el Simulacro Institucional Nacional en Palacio Municipal, en el que se planteó un incendio con una persona lesionada por una supuesta descarga eléctrica. El ejercicio incluyó la intervención del helicóptero Halcón 1 para trasladar a la víctima y la evacuación de cinco personas del inmueble.

El coordinador de Protección Civil Municipal, José Gabino Vázquez Vega, detalló que las unidades terrestres registraron un tiempo de respuesta de 3 minutos con 40 segundos, mientras que la aeronave realizó el traslado en 6 minutos con 35 segundos. En el escenario planteado, la persona lesionada presentó quemaduras de segundo y tercer grado en la mano izquierda y el tórax.

Durante el simulacro también se contabilizaron 124 personas en el exterior de Palacio Municipal, sin que se reportaran incidentes. El ejercicio se desarrolló como parte de las actividades nacionales de prevención y preparación ante situaciones de emergencia.