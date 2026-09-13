Aguascalientes enfrenta un rezago legislativo en materia de protección animal que dificulta una respuesta efectiva ante los casos de maltrato, abandono y sobrepoblación de perros y gatos, advirtió Aurea Escobedo López, presidenta de Fortaleza Animal y representante de la Confederación por los Derechos de los Animales de México (CODAM) en el Estado.

La activista señaló que la Ley de Protección a los Animales de Aguascalientes no ha sido objeto de una reforma integral desde hace décadas, mientras que las modificaciones realizadas al reglamento han sido parciales. Esta situación, afirmó, mantiene al Estado con un marco jurídico que no corresponde a la dimensión actual de la problemática.

Sostuvo que uno de los principales obstáculos es que las sanciones contempladas para quienes incurren en actos de crueldad contra los animales resultan insuficientes y no generan un efecto disuasorio. “Aguascalientes ocupa el último lugar, con las penas más bajas, el peor reglamento y la peor ley”, afirmó al referirse a un atlas sobre maltrato animal elaborado por AnimaNaturalis México.

La representante de Fortaleza Animal consideró que existe una contradicción entre el reconocimiento de los animales como seres sintientes en la normativa y la forma en que se aplican las sanciones cuando se presenta un caso de maltrato. Asimismo, criticó la falta de una política integral de tenencia responsable, esterilización y educación, lo que, desde la perspectiva de las organizaciones animalistas, representa uno de los principales factores que mantienen el problema de los animales abandonados en calles y comunidades.

Dentro de los señalamientos realizados, Escobedo López cuestionó particularmente las acciones de captura de perros que, afirmó, se llevan a cabo en el municipio de Jesús María. La activista sostuvo que las autoridades deberían priorizar las campañas masivas de esterilización y educación antes que recurrir a operativos para retirar animales de las calles.