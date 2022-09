GUADALAJARA, México.- Una nueva versión de comedia y en idioma español del clásico filme Drácula, de Tod Browning, está en marcha y será protagonizada por Eugenio Derbez.

La serie, cuyo título provisional es They Came At Night, y que también será producida por el actor mexicano, fue anunciada hoy por Deadline.

Cabe señalar que Derbez se encuentra en recuperación de un accidente que sufrió mientras jugaba realidad virtual. El actor se tropezó y se fracturó el brazo, por lo que tuvo que recibir 14 tornillos para reconstruirlo.

Aunque se espera que su recuperación sea en un periodo de ocho meses a un año, el medio estadounidense no precisó cuándo iniciarían las grabaciones de la serie, y sólo puntualizó que la comedia está inspirada en hechos reales y ofrece una mirada entre bastidores al grupo de personas que crearon la versión en español aclamada por la crítica del clásico de terror de 1930, Drácula.

«Mientras Bela Lugosi filmaba a Drácula durante el día en el estudio de Universal, al final de cada día llegaba otro elenco y equipo para hacer exactamente la misma película… sólo que en español. Usando los mismos escenarios, vestuario y una versión traducida del guión, el elenco y el equipo de Drácula en español filmaron desde el anochecer hasta el amanecer y, contra todo pronóstico, el consenso crítico es que la versión en español resultó ser la mejor película», detalló Deadline.

They Came At Night se estrenará en algún momento en ViX+ y será producida entre 3Pas Studios y TelevisaUnivision. (Abril Valadez/Agencia Reforma)