CDMX.- Eva Longoria y Eugenio Derbez protagonizan Marcelo en el Mundo Real, película dirigida por Lucía Puenzo que se rueda en Uruguay y Boston. La producción de Zeta Studios y Elefantec Global adapta la novela homónima de Francisco X. Stork y cuenta también con Àstrid Bergès-Frisbey, Mathew Borrero y Ema Giménez Zapiola.

La historia sigue a Marcelo, un joven con trastorno del espectro autista que atraviesa el paso de la adolescencia a la vida adulta. Al dejar un entorno de educación especial e incorporarse al mercado laboral convencional, deberá afrontar la competencia, las expectativas sociales y la presión de ajustarse a lo que otros consideran normal, sin renunciar a su manera de comprender el mundo.

Puenzo explicó que pocas películas abordan el periodo en que los jóvenes con autismo dejan de ser niños, pero todavía no alcanzan una independencia plena. Su propósito es mostrar esa transición desde la perspectiva del protagonista e invitar al público a revisar sus ideas sobre la normalidad.

El proyecto requirió seis años de desarrollo antes de iniciar el rodaje. Antonio Asensio, director ejecutivo de Zeta Studios, destacó el alcance internacional de la historia y el talento de Longoria y Derbez. José “Pepe” Bastón, fundador de Elefantec Global, señaló que la incorporación de Puenzo y del reparto permitió concretar la película imaginada desde el comienzo.

Puenzo debutó como directora con XXY, cinta ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes, y ha desarrollado una trayectoria centrada en la identidad y las complejidades humanas.